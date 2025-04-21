Kaza, saat 08.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde yaşandı. Trabzon'dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önündeki araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. Aralarında otomobil, hafif ticari araç, öğrenci servisi, kamyonet ile minibüslerin bulunduğu 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle ulaşımın aksadığı yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.