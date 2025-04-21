İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da kapsayan “sahte diploma” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İmamoğlu ile birlikte toplam 28 kişinin lisans diplomasının usule uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Diploma iptallerinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Savcılık tarafından yürütülen incelemeler doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu, aynı dönemde mezun olan 28 kişinin bilgilerini içeren bir liste hazırlandı. Bu listedeki kişilerin, diploma süreçlerinde benzer usulsüzlüklerin tespiti amacıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi tarafından resmî olarak diploması geçersiz sayılan 28 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Yetkililer, soruşturmanın seyri doğrultusunda yeni delillerin ortaya çıkması durumunda kapsamın genişleyebileceğini ifade etti.

Başlatılan bu kapsamlı soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İmamoğlu’nun hukuk ekibinin konuyla ilgili savunma hazırlığı yaptığı bildirildi. İstanbul Üniversitesi ise süreçle ilgili detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.