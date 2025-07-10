İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden yaptığı son açıklamada, CHP’li belediye başkanlarına yönelik art arda gerçekleşen operasyonları “hukuksuzluk” ve “nefret siyaseti” olarak nitelendirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastalığı devam ederken cezaevine gönderilmesini ve cezaevinde anjiyo olmasıyla sonuçlanan sağlık krizini örnek gösteren İmamoğlu, “Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede” ifadelerini kullandı.

"Allah'tan Başka Havale Edecek Kimse Kalmadı"

Açıklamasında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın gece 01.30’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmasına da dikkat çeken İmamoğlu, “Bu artık rekabet değil, açıkça nefret. Milletinden nefret eden siyasetçi mi olur?” diyerek yaşananlara isyan etti. İmamoğlu, açıklamasını “Sizi Allah’tan başka havale edecek kimse kalmadı” sözleriyle sonlandırdı.

Son haftalarda aralarında Zeydan Karalar, Muhittin Böcek ve Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu çok sayıda CHP’li belediye başkanı hakkında gözaltı ve tutuklama kararları alınmıştı. Muhalefet ise yargı süreçlerinin “siyasi baskı” aracı haline geldiği görüşünde birleşiyor.