Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında yaşanan gelişmeler, kamuoyunda tartışma yarattı. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yangın bölgesinde yaptığı canlı yayında orman ekiplerine sert sözlerle yüklendi.

İçmeler mevkisinde çıkan yangına yaklaşık 12 arazözle müdahale edildiğini belirten Başkan Torun, ekiplerin rüzgârın etkisiyle bölgeden çekilmesini eleştirdi. Torun, yangına yalnızca bir araçla müdahale ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe giren adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar.”

Başkan Torun’un bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar orman ekiplerine yönelik bu ifadeleri eleştirdi, bazıları ise Torun’a destek verdi.

Olayla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ya da yangın ekiplerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.