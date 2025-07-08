Hyundai Motor Türkiye tarafından yapılan açıklamada, İzmit’teki üretim faaliyetlerinin yanı sıra kente sosyal ve kültürel katkı sağlama hedefi doğrultusunda Kocaelispor’a destek verildiği duyuruldu. Yeni sponsorluk anlaşması kapsamında Hyundai logosu, Kocaelispor’un 2025-2026 sezonunda giyeceği maç formalarının sağ kol kısmında yer alacak. Aynı zamanda kulübün dijital mecralarında da markanın görünürlüğü artırılacak.

Stadyumda Hyundai İmzası

Anlaşma doğrultusunda Kocaelispor Stadyumu’nun güney kale arkası tribünlerinin ismi de Hyundai markasıyla anılacak. Bu alanlar 2025-2026 sezonunda “Hyundai Güney Kale Arkası Alt Tribünü” ve “Hyundai Güney Kale Arkası Üst Tribünü” olarak isimlendirilecek. Böylece Hyundai’nin marka görünürlüğü hem stadyum içerisinde hem de dijital platformlarda daha da güçlenmiş olacak.

Alex Kim: “Kocaelispor’un Yanında Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

Kocaelispor Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk törenine Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim, Genel Müdür Murat Berkel, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve diğer yöneticiler katıldı. Törende konuşan Alex Kim, “İzmit’te üretim yapan bir marka olarak Kocaelispor’un yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliğinin takımımıza ve şehrimize yeni başarılar getirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hyundai, futbol başta olmak üzere birçok spor dalına global ölçekte destek verirken, 1999’dan bu yana FIFA’nın da ana sponsorları arasında yer alıyor.

Fotoğraf Kaynağı: Haber Türk