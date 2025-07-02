Olay, dün gece saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Özkaya hayvanlarını ağıla bırakmak isterken, yolda husumetlisi olan Salih Elbir ile karşılaştı. Özkaya ve Elbir arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Özkaya yanındaki tüfek ile Salih Elbir'e 2 el ateş açtı. Elbir vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Salih Elbir'in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Elbir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA