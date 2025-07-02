Elazığ Valiliği, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şap hastalığı nedeniyle Hayvan Borsası'nın 1 Temmuz itibarıyla geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kurban Bayramı sonrası artan şap hastalığına tedbir amacıyla hayvan satış yerlerinde yaptığı kısıtlamalar doğrultusunda, Hayvan Borsası’nın 1 Temmuz itibarıyla geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Karantinaya alındı, hareketler kısıtlandı

Valilik açıklamasında, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiğini ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiğini belirtti. Tespit edilen şap hastalık mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, eğitimler düzenlendiği ve saha tatbikatları yapıldığı bildiren Valilik, "Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayvan satış yerlerinde tedbiren bir kısıtlamaya gidilmiş olup, ilimiz Hayvan Borsası 01 Temmuz 2025 itibarıyla geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.