Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan "Aslan Diyarı" adlı hayvan parkında yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Parkta bulunan erkek aslan Zeus, henüz bilinmeyen bir nedenle kafesinden kaçarak, 53 yaşındaki Süleyman Kır’a saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Kır, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılırken, aslan Zeus’un yakalanarak etkisiz hale getirildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Ancak bu gelişme, bazı vatandaşların tepkisini beraberinde getirdi.

Sosyal medyada tepki!

Vatandaşlar sosyal medyada ve bölgede yaptıkları açıklamalarda, “Neden öldürdünüz?” ifadelerini kullanarak, Aslan Zeus'un etkisiz hale getirilmesine tepki gösterdi. Yaşanan bu olay, hayvan hakları ve vahşi hayvanların özel tesislerde tutulmasına yönelik tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Saldırıya uğrayan Kır şikayetçi olacak!

Aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır ise, hayvanat bahçesinin konumuna tepki göstererek, "Otobanın kenarına hayvanat bahçesi yapılmaz" diyerek sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.