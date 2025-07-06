İstanbul Avcılar’da bir oto boya ve kaporta atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında atölye tamamen yanarken, içeride bulunan 2 otomobil de kül oldu.

Yangın, sabah saat 09.30 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'nde bulunan bir oto boya ve kaporta atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında atölyede bulunan 2 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yangın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.