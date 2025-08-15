Haymana’da uzun süredir gündemde olan şehir içi ulaşım sorununun çözümü yönünde atılan adımlar sonuç verdi. Haymana Belediyesi tarafından başlatılan toplu taşıma projesi kapsamında şehir içi otobüsler, 15 Ağustos Cuma günü (bugün) itibarıyla seferlerine başlayacak.

Servisler Ücretsiz Olacak

Haymana Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetinin kamu yararı gözetilerek tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan bu hizmet, özellikle dar gelirli kesimler için önemli bir katkı sağlayacak.

İlk Sefer Başkan Koç’tan

Dolmuşlardan birinin direksiyonuna geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Hemşehrilerimizin yıllardır yaşadığı ulaşım sorununa çözüm üretmek için çıktığımız yolda önemli bir aşamaya geldik.

Cuma günü ilk seferimizi başlatıyoruz. Bu, Haymana’da şehir içi ulaşımın kurumsallaşması yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Üstelik servislerimiz tamamen ücretsiz olacak. İlçemize hayırlı olsun.”

Güzergâh Bilgileri

İki hat üzerinde çalışacak otobüsler, yarım saat aralıklarla servis yapacak. Seferler saat 08.00’da başlayıp akşam 20.30’a kadar devam edecek.

• Hat 1 (Mavi Güzergâh): Kent Meydanı → Kapalı Çarşı → Belediye → Seyran Kaplıcası → Konutlar → TOKİ 1. Etap → Yurt→ Hastane

• Hat 2 (Kırmızı Güzergâh): Medrese Kaplıcası → Pazaryeri → Atatürk Ortaokulu → Belediye→ Seyran Kaplıcası→ Hastane → Sanayi → TOKİ 2. Etap

Yeni ulaşım sistemi, özellikle Aile Sağlığı Merkezi, Millet Bahçesi ve TOKİ 2. Etap gibi yakın zamanda açılması beklenen yeni yaşam alanlarına erişimi kolaylaştıracak. Belediye yetkilileri, vatandaşların talepleri doğrultusunda güzergâh ve saatlerde düzenlemeler yapılabileceğini de belirtti.