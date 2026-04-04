Kişisel sınırlarını koruyabilmenin ve sağlıklı ilişkiler kurabilmenin en önemli becerilerinden biridir. Çoğu insan başkalarını kırmamak, fırsat kaçırmamak ya da “iyi biri” olarak görülmek için “evet” demeye eğilimlidir. Ancak sürekli “evet” demek zamanla tükenmişlik, stres ve içsel huzursuzluk yaratır.

Ne yazık ki benim şahsen en çok zorlandığım ve beni yıpratan söz ”Hayır” diyememek.

NEDEN “HAYIR” DEMEK ZOR?

Bizden bir şey istendiği zaman onaylama ihtiyacı duyarız bunu yapmazsak karşımızdaki kişiye karşı ayıp olacakmış gibi bir duyguya bürünürüz ne yazıkki bazan olurki onaylamadıysan eğer kendinde suçluluk duygusu hissetmene, yaptığıyın bencilce bir şey olduğunu dahi düşüne bilirsin.

Bu tür insanlarda hakkını savunamama durumu dahi hat safhadadır,

Birde sürekli her şeye “Evet” deme gibi bir alışkanlığın varsa işte o zaman yandın! çünki evet deme kendisinde refleks haline gelmiştir. Her şeye evet dediği için bu tür kişiler verdiği sözleride tutamazlar ve yalançı konumunada düşebilirler çünki söylediğinin farkında değildirler, herkese mavi boncuk dağıtırlar, ama aslı yok.

“Hayır” demenin en önemli fayladarını sayacak olursak zamanını ve enerjini korumuş olursun vereceğin kararlarda daha çok düşünerek ve sitresten uzak karar verirsin, Kendine saygın artar etrafında seni yıpratan boş boğaz insanlara zaman ayıracağım diye kendini ihmal etmiş olursun.

Daha net ve saygılı ilişkiler kurarsın insanlarla çevreni ve arkadaşlarını seçecek zamanın olur.

Gerçekte neleri istediğini düşünmene zamanın olur ve onlara yer açarsın isteğinin dışında sana zoraki yaptırılan şeylerden uzak kalmış ve kafanı dinlemiş olursun.

Net bir şekilde “Hayır” diye bilmek için soğuk kanlı ve kırıcı olmadan az ve öz cevap vermelisin.

Birde karşındaki kişiye hesap vermek zorunda değilsin tabiki

“Bugün olmaz ama haftaya bakabiliriz.” bu sözle profösyonelce bir hayır deme veya karşındaki kişiyi soğutma ve onun başka bir seçenek bulmasını sağlama gibi bir kurtuluş yolu olabilir.

“Teşekkür ederim ama katılamayacağım” demen de yeterlidir.

“Atalarımız ne demiş önce can sonra canan” heleki bu zamanda başkalarının derdiyle dertlenmek pek akıl işi değil.