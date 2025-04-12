Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'ı elleriyle ittiği görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat’a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.