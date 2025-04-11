Altındağ Belediyesi'nde çalışan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi 46 işçi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle alınan grev kararının ardından 26 Mart tarihinde işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler haklarını aramak için belediye binasının yanına bir direniş çadırı kurarak eylem yapmaya başladı.

Ne olmuştu?

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki cuma namazına gittiği sırada eylem yapan işçilerin yanına uğradı. Burada çadırın kaldırılması yönünde uyarılarda bulunan Tiryaki ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesinin ardından Tiryaki ile yanında bulunan belediye yöneticilerinin çadıra müdahale etmeye çalışması sonucu arbede çıktı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki konuya ilişkin şöyle açıklama yaptı:



