Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Beykoz A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Hamza Küçükköylü ile anlaşmaya varmıştır. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Hamza; Ofspor, Sancaktepe FK, Bayrampaşa SK, Nevşehir Belediyespor, Vanspor FK, İskenderunspor ve son olarak Beykoz formalarıyla sahada yer aldı” denildi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de 25 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, özellikle 2021-2022 sezonunda Vanspor formasıyla attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Karşıyaka, Hamza’nın takıma tecrübe ve skor katkısı sağlayacağına inanıyor.

1912 Karşıyaka Derneği’ne Teşekkür

Karşıyaka yönetimi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yer alan çim sahaların bakım çalışmalarına katkı sağlayan 1912 Karşıyaka Derneği'ne de özel bir teşekkür mesajı yayınladı.

Açıklamada, “Kulübümüzün saha bakım çalışmalarında kullanılmak üzere çim bakım araçları temin eden 1912 Karşıyaka Derneği’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu değerli katkı, saha zeminlerinin sağlıklı ve profesyonel standartlarda korunmasına destek verirken, özellikle genç sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.

Karşıyaka camiası, altyapıdan A takıma kadar her alanda sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerlerken, bu tür desteklerin geleceğe yatırım niteliği taşıdığına vurgu yaptı.