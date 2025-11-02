Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’de oynanacak Tümosan Konyaspor maçı ile UEFA Konferans Ligi’nde perşembe günü sahalarında karşılaşacakları Hamrun Spartans mücadelesi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Çaykur Rizespor beraberliğini Konyaspor galibiyetiyle telafi etmek istediklerini belirten Bilen, “Takım olarak moralliyiz. Geçen hafta kaybettiğimiz iki puanı bu maçta telafi etmek istiyoruz. Konyaspor güçlü bir rakip ancak hedeflerimiz doğrultusunda puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Elbette hedefimiz 3 puan, olmazsa bir puan da bizim için değerli” dedi.

“Hamrun’u geçersek son 16’ya kalırız”

UEFA Konferans Ligi’nde Dinamo Kiev galibiyetinin ardından Hamrun Spartans maçına odaklandıklarını söyleyen Bilen, “Maçın ardından hiç ara vermeden Hamrun Spartans karşılaşmasının hazırlıklarına başladık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Dinamo Kiev galibiyetimizin anlam kazanması için Hamrun’u mutlak suretle yenmemiz gerekiyor. Yani denizi geçip derede boğulmamalıyız. Dikkatli bir oyunla Hamrun’u geçmemiz halinde yüzde 99 ihtimalle son 16 turuna kalacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bilen, kalan maçlara da değinerek, “Sonrasında evimizde AEK ile oynayacağımız bir maç ve iki deplasman karşılaşmamız olacak. Bu maçlardan alacağımız bir puanın bile bizi doğrudan bir üst tura, hatta ilk sekize taşıma ihtimali var” dedi.

“Söz şimdi taraftarda”

Bilet fiyatlarında indirim yapıldığını hatırlatan Bilen, “Başkanımız bilet konusunda büyük bir anlayış gösterdi. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık, şimdi söz taraftarda. Bu kez mazeret yok, stadı doldurmalarını bekliyoruz. Maç saati uygun, hava uygun, fiyatlar uygun. Dünyanın en mükemmel taraftarlarına sahibiz ve onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.