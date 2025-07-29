Kulüpten yapılan açıklamada, “2019-2020 sezonundan bu yana formamızı başarıyla taşıyan deneyimli oyuncumuz Volkan Döne, Halkbank’ta 7. sezonuna adım atmaya hazırlanıyor. Savunma hattımıza kattığı denge ve yüksek performansıyla takımımızın yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Deneyimiyle Takıma Değer Katıyor

33 yaşındaki libero, yıllardır sergilediği istikrarlı performansla sadece Halkbank’ın değil, Türk voleybolunun da güvenilir isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Kulüp, yeni sezonda da Volkan Döne’nin saha içindeki liderliğine ve oyun bilgisine güveniyor.

"Başarılı ve Sağlıklı Bir Sezon Diliyoruz"

Açıklamada, “Yeni sezonda da deneyimi ve saha içi katkısıyla takımımıza değer katacağına inandığımız Volkan Döne’ye başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz” denilerek sporcunun hem fiziksel hem mental gücüne vurgu yapıldı.

Hedef: Yeni Sezonda Şampiyonluk Mücadelesi

Halkbank, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürüyor. Volkan Döne gibi deneyimli oyuncularla yoluna devam eden ekip, hem Türkiye Ligi’nde hem Avrupa’da iddialı olmayı planlıyor.