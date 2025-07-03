Kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine HAK-İŞ Konfederasyonu, hem genel merkez önünde hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı miting gerçekleştirdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon önünde yaptığı konuşmada, sürecin tıkanmasından TÜHİS ve hükümetin sorumlu olduğunu söyledi.

“Yüzde 17 Zam, Enflasyonun Bile Altında”

Arslan, yapılan son zam teklifinin gerçek enflasyon karşısında anlamını yitirdiğini, “Bize önerilen oran yüzde 17 iken, bugün 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 olarak açıklandı. Bize aslında verilen yüzde 2 bile değil. Bu toplu iş sözleşmesini nasıl imzalarız?” sözleriyle vurguladı.

“Bu Teklifler Müzakere Değil, Dayatmadır”

Toplu sözleşme sürecindeki teklifleri “ciddiyetsiz” olarak nitelendiren Arslan, müzakerelere dair de eleştirilerde bulunarak, “Yapılan müzakere falan değil. Verilen teklifler, teklif değil. Sürecin en büyük mağdurları biziz. Bu sistem yanlış işliyor" dedi.

İşyerlerinde Pasif Direniş Başlayacak

HAK-İŞ’in tepkisini sahaya da taşıyacağını belirten Arslan, sendika üyelerinin gelecek haftadan itibaren işyerlerinde yemek yemeyeceklerini ve mesai bitiminden sonra iş yerlerinden ayrılmayacaklarını duyurdu. Amaçlarının çatışma olmadığını söyleyen Arslan, “Biz kavga istemiyoruz. Ama sesimizi duyurmak için gerekeni yapacağız. Bu ülkenin kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılmasını talep ediyoruz" sözleriyle hükümete çağrıda bulundu.

“Ekonomi Büyüyor Ama Maaşlar Yerinde Sayıyor”

Mitingin ikinci ayağında Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde konuşan Arslan, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ama işçi gelirlerinin gerilediğini şu sözlerle vurguladı:

“İstihdam artıyor, üretim ve ihracat yükseliyor. Peki bizim maaşlarımız niye artmıyor? Gelirlerimiz niye yerlerde?”

Vergi dilimleriyle ilgili de tepki gösteren Arslan, işçilerin daha yıl ortasında yüksek vergiye tabi olduğunu belirterek, “Toplu iş sözleşmesinin başlangıcında yüzde 15 olan vergi dilimi, temmuzda yüzde 27’ye çıkıyor. Paramızı almadan yüzde 12’sini vergi olarak veriyoruz. Buna itiraz ediyoruz" dedi.

“Özel Sektör Kamu Ücretlerini Geçti”

Konuşmasının sonunda kamu işçilerinin ücretlerinin özel sektör seviyesinin altına düştüğünü ifade eden Arslan, “Kiramıza bile yetmeyen bir ücret bize hak olarak sunulamaz. Masada çözüm istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ücret talep ediyoruz" sözleriyle yetkililere yeniden çağrıda bulundu.

HAK-İŞ, sürecin gerginliğe varmadan çözüme ulaşmasını istese de taleplerinin karşılanmaması halinde protestoları büyütmeye hazırlanıyor.