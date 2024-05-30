Ankara Kappa Mini Futbol'da Şirketler Süper Ligi heyecanı

'Şu an 16 ilimizde mini futbol turnuvası düzenleniyor'

Mini Futbol Ankara İl Koordinatörü Oktay Nafi Aktaş, organizasyon ile ilgili “Kappa Mini Futbol Ankara Şirketler Süper Liginin bu sezon ilk sezonu ve 10 takım katılıyor. Amacımız motivasyonu yüksek ve rekabetçi ligde Türkiye finallerinde Ankara’yı temsil edecek şekilde şampiyon çıkartıp, bunu daha büyük kitlelere yayabilmek. Şu an 16 ilimizde mini futbol turnuvası düzenleniyor, şirketler ligi olarak ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Ankara olarak 4 ilimizde başlamış durumdayız. Büyük firmaların katılım gösterdiği ve atmosferi güzel olan bir turnuva.” ifadelerine yer verdi.

'Kappa Mini Futbol Ankara Şirketler Süper Ligini 2 hafta önce başlattık'

Mini Futbol Ankara İl Koordinatörü Şaban Kocatürk ise turnuvayla ilgili olarak, “Mini Futbol Türkiye İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Samsun, Amasya, Antalya, Kütahya’da devam eden bir organizasyon. Ankara’da 4 sezondur biz Mini Futbol Türkiye organizasyonumuzu yapıyoruz ama şirketler ligi anlamında da ilk kez Kappa Mini Futbol Ankara Şirketler Süper Ligini 2 hafta önce başlattık. Santra Futbol Arena’da oynanan 10 takımlı ligimiz MAN, Türk Traktör, Gürbağ Grup, Decathlon, Semas Gıda, Manas Enerji, Bilkent Holding, Coffee de Madrid, Centurion İlaç ve Pizza il Forno’nun katılımıyla devam etmektedir. Güzel bir turnuvada şirketlerimiz yarışmaktadırlar. Bu organizasyonun daha kapsamlısını Eylül ayı içerisinde hedeflemekteyiz. Tüm şirketlerimizi Eylül’de bekliyoruz. TV8,5’un bir organizasyonu ve organizasyonun başında da kanalın çalışanlarından Erdi Ayaz bulunmakta ve onun koordinatörlüğünde birçok ilde bu futbol coşkusu devam etmektedir. Kendisine de teşekkür ederiz.” dedi.

"Emeği geçen herkesin eline sağlık”

MFT Şirketler Ligi maç spikerlerinden Mert Dokuzoğlu ise, “Organizasyon teknik ekip ve ekipman ve görsellik yönünden çok kaliteli. Bir maç spikerine de kolaylık ve konfor imkânı sağlayan bir konumda. MFT Ankara Süper Ligi ve Şirketler Ligimizle beraber başta başkent olmak üzere diğer illerimizle beraber futbol heyecanı dilerim önümüzdeki yıllarda katlanıp artacaktır. Emeği geçen herkesin eline sağlık” şeklinde konuştu.