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İzmir'de düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir Çeşme ve Urla'da, 2 can salı ve 1 lastik bot içerisinde bulunan 19'u çocuk 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şahıs ise yakalandı.

İzmir'de düzensiz göçmenler kurtarıldı mask
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.20'de, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisinde bulunan 15'i çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 1 şüpheli de yakalandı.

Aynı gün saat 08.40'da ise Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yapması üzerine yardım çağrısı aldı. Bölgeye giden ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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28 May 2024 - 22:40 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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