İzmir'de düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.20'de, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisinde bulunan 15'i çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 1 şüpheli de yakalandı.
Aynı gün saat 08.40'da ise Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yapması üzerine yardım çağrısı aldı. Bölgeye giden ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.