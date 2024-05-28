28 May 2024 - 22:40 - Yaşam

İzmir'de düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir Çeşme ve Urla'da, 2 can salı ve 1 lastik bot içerisinde bulunan 19'u çocuk 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şahıs ise yakalandı.