Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya platformundan Büyük Emekli Mitingi sebebiyle hangi yolların trafiğe kapatılacağı bilgisini paylaştı.
? ÖNEMLİ DUYURU@mansuryavas06 pic.twitter.com/UjD52PAb4R
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 25, 2024
ABB, Büyük Emekli Mitingi sebebiyle hangi yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.