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A Milli Erkek Voleybol Takımı mağlup oldu

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya etabındaki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı mağlup oldu mask
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SALON: Antalya

HAKEMLER: Sonja Simonovska, Epaminondas Gerothodoros

TÜRKİYE: Arslan, Efe Bayram, Bedirhan, Adis, Efe Mandıracı, Mert Matiç, Kaan, Burutay, Faik Samet, Mirza, (Volkan)

KANADA: Maar, McCarthy, Loepppky, Eshenko, Ketrzynski, Herr, Szwarc, (Hoag)

SETLER: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 51 dakika

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya etabındaki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da izledi.

Filenin Efeleri, ikinci maçında 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

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22 May 2024 - 02:04 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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