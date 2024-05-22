A Milli Erkek Voleybol Takımı mağlup oldu

SALON: Antalya
HAKEMLER: Sonja Simonovska, Epaminondas Gerothodoros
TÜRKİYE: Arslan, Efe Bayram, Bedirhan, Adis, Efe Mandıracı, Mert Matiç, Kaan, Burutay, Faik Samet, Mirza, (Volkan)
KANADA: Maar, McCarthy, Loepppky, Eshenko, Ketrzynski, Herr, Szwarc, (Hoag)
SETLER: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25
SÜRE: 1 saat 51 dakika
Tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya etabındaki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da izledi.
Filenin Efeleri, ikinci maçında 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.