"Filistin’e uygulanan bu şiddetin derhal durdurulması gerekir"

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) 15’inci Genel Konferansı bir otelde gerçekleştirildi. Konferansa İslam ülkelerinden temsilciler, belediye başkanları katıldı. Konferansı ana gündem maddesi ise Filistin’de yaşanan katliamlar oldu. Gazze’nin yeniden inşa edilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

'GAZZE'NİN YENİ İMAR PLANINA ÇALIŞIYORUZ'

Konferansta konuşan Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin'in yeniden inşası için paydaşlarıyla çalışmaya başladıklarını belirtti. Altay, "Dünyada 2 milyarı aşkın Müslüman varken, başkalarından medet ummak yerine, hep birlikte kenetlenerek Filistin halkına kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. İsrail’in bu pervasız katliamlarına tepkimizi en sert şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Vicdanları sızlatan bu saldırıların gündemden düşmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Antisemitizm sopasıyla insanların sindirilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bölgenin yeniden sükunete kavuşması için üzerimize düşen ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Her gün bir önceki günü unutturacak büyük acıların yaşandığı Gazze’nin yeniden inşası için paydaşlarımızla çalışmalara başladığımızı ifade etmek isterim. Şu an itibarıyla bir fon oluşturuldu. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak felaket dönemlerinde edindiğimiz tecrübeden kaynaklı olarak Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili çalışma ekibi oluşturduk. Özellikle uydu fotoğraflarından, eski imar planlarından, haritalardan Gazze'nin yeni imar planına çalışıyoruz. Elbet bir gün mutlaka barış olacak. Ancak Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerekiyor. Bizler de din kardeşlerimize yönelik desteğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN HALKI DİĞER TOPLUMLAR GİBİ BU HAYATI HAK ETMEKTEDİR'

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri, Suudi Arabistanlı Ömer bin Abdullah El-Kadı ise Filistin'deki katliamın Siyonist rejimler tarafından yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Filistin’de, Gazze’deki halklarımıza toplu katliamlar devam etmektedir. Oradaki halkımız aç bırakılıyor, ilaçsız bırakılıyor. Bu katliamlar Siyonist rejim tarafından gerçekleşmektedir. Su tankları bombalanıyor, iletişim istasyonları bombalanıyor, altyapısı bombalanıyor. Filistin’e uygulanan bu şiddetin derhal durdurulması ve yardım çalışmalarının hemen başlaması, yeniden imarın başlaması gerekmektedir. Filistin’in Birleşmiş Milletler’de tam üyeliğin elde etmesi 75 yıl süren çalışma sonrasında Filistin halkının elde etmesi gereken en asgari şeylerdir. Şerefli ve onurlu bir hayat yaşasın ki, diğer toplumlar gibi bu hayatı hak etmektedirler. Bu da zor bir şey değildir. Gazze’nin yeniden imarı için teknik ve mali destekte bulunabilir kim varsa Konya Büyükşehir Belediyesi ile çalışmasını ve iş birliği yapmasını öneriyorum."