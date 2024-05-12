Yargı dizisinde savcı ölecek mi?

Yargı Ilgaz Savcı ölecek mi? sorusu dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'da büyük finale kısa süre kala heyecan arttı. 26 Mayıs’ta final yapmaya hazırlanan Yargı'da Ilgaz'ın kaçırılması ve elleri bağlı bir şekilde ıssız bir adaya bırakılması, izleyicilere Yargı Ilgaz diziden ayrılacak mı dedirtti. Yüreklerin ağza geldiği bu gelişmenin nasıl sonuçlanacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.