12 May 2024 - 23:58- Gündem G:

Yargı dizisinde savcı ölecek mi?

"Yargı" dizisinin son bölümünde Ilgaz Savcı ölecek mi sorusu akıllara geldi.

Yargı dizisinde savcı ölecek mi? mask

Yargı Ilgaz Savcı ölecek mi? sorusu dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'da büyük finale kısa süre kala heyecan arttı. 26 Mayıs’ta final yapmaya hazırlanan Yargı'da Ilgaz'ın kaçırılması ve  elleri bağlı bir şekilde ıssız bir adaya bırakılması, izleyicilere Yargı Ilgaz diziden ayrılacak mı dedirtti. Yüreklerin ağza geldiği bu gelişmenin nasıl sonuçlanacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

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12 May 2024 - 23:58 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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