Oğuz Çepni Türkleri, Yenikapı'da

Oğuz Çepni Türkleri, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen dostluk kardeşlik temalı “Kültür Buluşmaları" festivalinde buluştu. 4 gün sürecek etkinlikle ilgili konuşan Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Kültür Federasyonu Başkanı Harun Özdemir, “ Türkiye'nin her tarafından katılımla kurulmuş bir federasyon. Farklı illerden gelen bütün STK'larımızla stantlarını açtılar. Yöresel yemeklerini yaptılar, yöresel giysilerini getirdiler. Pazar akşamına kadar sürecek olan etkinliklerimize bütün halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Oğuz Çepni Türkleri, kültürel zenginliklerini sergilemek üzere Yenikapı'da bir araya geldi. 4 gün sürecek olan etkinlikte yöresel lezzetlerden, müzik ve dans gösterilerine, Karadeniz'in horonlarından Ege'nin efelerine, davul-zurna eşliğindeki halaylardan geleneksel keşkek yemeğine kadar Türk kültürünün en güzel örnekleriyle vatandaşları ağırlayacak. Güney ve Doğu Türkistan’dan gelen katılımcılar ise yöresel kıyafet ve eşyalarını sergileyerek kültürlerini aktarıyor. Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Kültür Federasyonu Başkanı Harun Özdemir, "Yenikapı'da gerçekleşecek bu kültürel buluşma, Türk kültürünün zenginliğini ve birliğini kutlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin her tarafından katılımla, 52 vilayetten katılımla kurulmuş bir federasyon farklı illerden gelen bütün STK'larımızla stantlarını açtılar. Yöresel yemeklerini yaptılar, yöresel giysilerini getirdiler. Yöresel sanatçılarımız sahne alacak. Bugün başladı, 4 gün boyunca devam edecek ve Pazar akşamına kadar sürecek olan etkinliklerimize bütün halkımızı davet ediyoruz. Biz bir Boy'uz ama Oğuz'un 24 boyu var. Artı Oğuz'un amcasının çocukları var. Tüm Türk dünyasına davet ediyoruz" diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN SAYESİNDE İNŞALLAH ÖZGÜR YAŞARIZ"

Kerkük Türklerinin standında bulunan kadınlar da Türkmen marşını hep bir ağızdan okurken, Kerkük İnsan Hakları Derneği Başkanı Ayhan Kerküklü “Biz Türkmeneli marşını okuduk. Her an özgür yaşayabiliriz. Çünkü biz hala zulüm altındayız, hala baskı altındayız. Aynı zulüm bizde var, aynı sıkıntılar var. Umudumuz ilk önce Allah daha sonra kocaman Türk devleti bizim arkamızdadır. Türkiye’nin sayesinde inşallah özgür yaşarız. Bizim yüzümüz gülmedi, inşallah bizden sonraki nesillerin, torunlarımızın yüzü güler. Türkiye’de bize bir stant verdiler. Sanki biz şuan da Kerkük’teyiz. Güzel bir yerdeyiz, anavatanımızdayız. Hiç yabancılık çekmiyoruz" dedi.