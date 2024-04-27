Müsavat Dervişoğlu kimdir?

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş isim. 1960'ta Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Fatsa’da bitirdi, liseyi Samsun’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991'den itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 7. Dönemde İzmir Milletvekili olarak seçilen Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 1989'da Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alındı, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Alparslan Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görev aldı. 2000-2011 seneleri arasında MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday olan Dervişoğlu başkanlığı kazanamadı. 2017 yılında referandum sonrasında MHP’den istifa etti ve İYİ Parti safına geçti. 2018-2019 seneleri arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Genel başkan olarak seçilmeden önce İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.