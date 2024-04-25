"Atanamayan öğretmenlerin Ulus mitingine davet ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenler için önemli bir çağrıda bulundu.

Özel, yaptığı çağrıda 23 bin 900 atamanın yetersiz olduğunu belirterek, bu rakamın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu nedenle, Özel tüm vatandaşları, 28 Nisan'da Ankara Ulus'ta gerçekleştirilecek mitinge katılmaya davet etti.

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde; “23 bin 900 asla kabul edilemeyecek bir rakamdır. Gençlerin talebine uygun olarak 100 bin öğretmen atanmalı ve söz verildiği üzere mülakat kaldırılmalıdır. Herkesi 28 Nisan'da atanmayan öğretmenlerin Ankara Ulus’taki mitingine davet ediyorum.”