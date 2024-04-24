Tartıştığı husumetlisini öldürdü

Rize Küçükçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün bir düğünde bilinmeyen nedenle aralarında sözlü tartışma çıkan Orhan Kork ile Celal K., bugün karşılaştığı köyde yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Celal K., belinden çıkardığı tabancayla Orhan Kork'a 7 el ateş edip, olay yerinde kaçtı. Kurşunların bacak, kasık ve karın bölgesine isabet ettiği Orhan Kork kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Kork, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Orhan Kork doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.