Tüm gelirini sokak canlılarına bağışlıyor

Ankara'nın Batıkent semtinde bulunan bir işletme sahibi, restoranında elde ettiği geliri ihtiyaç sahipleriyle beraber sokak canlılarına, özellikle de sokak köpekleri ve kedilerine, harcamaya karar verdi.

İşletme sahibi Bülent Mutlutürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha önce bireysel olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokak hayvanlarına bağış yaparken, artık işletmesinin tüm kazancını bu amaçlar doğrultusunda kullanacağını belirtti. Restorandaki geri dönüşümlü yemeklerin sokak hayvanlarını beslemek için kullanılacağını ifade eden Mutlutürk, mümkünse yanlarında bir kap su ile birlikte kapı önlerine bırakılmasını rica etti.

Mutlutürk, "Burada zaten 9-10 tane sokakta yaşayan canlılarımız var gördüğüm ve bildiğim tek şey bu hayvanlar tok olduğu sürece kimseye saldırmıyorlar. Herkes duyarlı olursa onların adını sokak köpeği olarak adlandırmak yerine dostumuz, arkadaşımız gibi adlandıracağız." şeklinde konuştu.

Restorana gelen müşteriler, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artması gerektiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. Toplumun duyarlılığının ve yardımlaşma kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak bu tarz adımların desteklenmesi önem arz ediyor.