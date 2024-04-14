Eğlence mekanında ateş açtı

Bursa, Nilüfer İlçesinde AVM'de bulunan Eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanına giden Y.A., iddiaya göre burada daha önceden kız arkadaşına telefonla mesaj attığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan B.H. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Y.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı. S.H., olayda yara almazken, seken kurşunlardan biri o sırada mekanda bulunan müşterilerden H.G.’nin ayağına isabet etti.

Kavga ve silah sesi üzerine mekanda bulunanlar panik ve korku ile kaşmaya çalışırken, bu sırada S.H., eline geçirdiği bıçakla Y.A.’ya saldırdı. Taraflar arasındaki kavga garsonlar ve bazı vatandaşların müdahalesiyle sonlandırılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.G., çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan Y.A. ve S.H. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.