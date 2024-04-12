İki aile arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Akraba olan iki aile bireyleri çay içtikleri sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında akrabalardan Hasan Köken, H.K. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumu ağır olan Hasan Köken, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Köken, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen H.Ş.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.