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İki aile arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Hasan Köken (45), hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İki aile arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Akraba olan iki aile bireyleri çay içtikleri sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında akrabalardan Hasan Köken, H.K. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumu ağır olan Hasan Köken, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Köken, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen H.Ş.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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12 Nis 2024 - 03:24 DHA Osmaniye/ Düziçi- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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