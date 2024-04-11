Uzun yıllar önce evlenip Amerika'ya yerleşen ve tır şoförlüğü yaparak başladığı kariyerini kendi işini kurarak sürdüren Tolga Karel, yaşamıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde menajeri Tümay Özokur'a sevindirici haberi veren oyuncu, beşinci kez baba olacağını duyurdu. Üç erkek ve bir kız çocuğu olan Tolga Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti kız. Yeniden baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, "Eğer bir erkek çocuk olursa, isim hakkı bende; kız olursa eşim Sarah'ta" şeklinde konuştu. Karel'in çocuklarının isimleri ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.
- Magazin
Tolga Karel beşinci kez baba oluyor!
Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz performansıyla tanınan Tolga Karel, Amerika'ya yerleşerek oyunculuğa ara verdi. Şu anda beşinci kez baba olmaya hazırlanan Karel, izleyicilerin hafızalarında Oğuz karakteriyle yer etmişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.