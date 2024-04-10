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Veli Gündüz Şahin'den mesaj var

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğunluktan dolayı mesajlara dönemediğini, iletilmek istenilen mesajların özel kalemine iletilmesini rica etti.

Veli Gündüz Şahin'den mesaj var mask

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğunluktan dolayı mesajlara dönemediğini, iletilmek istenilen mesajların özel kalem aracıyla iletilmesini rica ederek vatandaşların ramazan bayramını kutladı. 

Veli Gündüz Şahin'in paylaşımı şu şekilde; 

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10 Nis 2024 - 02:30 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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