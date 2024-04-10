10 Nis 2024 - 02:30 - Gündem

Veli Gündüz Şahin'den mesaj var

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğunluktan dolayı mesajlara dönemediğini, iletilmek istenilen mesajların özel kalemine iletilmesini rica etti.