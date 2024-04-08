Demetevler Parkı'nda yeni sosyal tesis

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkın kuzey köşesinde yer alan eski lunapark alanı, 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 12 bin metrekarelik Yaşam Demeti Parkı olarak açıldı.
Burada kafe, kreş, yaşlılar lokali, gençlik merkezi, sağlıklı yaşam alanı, basketbol ve futbol sahaları, tenis kortu, çocuk oyun alanı ve masa tenisi bölümü oluşturuldu.
ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından Gül Akkaya, yaptığı açıklamada, "Bu alan eskiden Demetevler Parkı içerisine kurulmuş lunaparkın yeriydi. Çok atıl bir durumdaydı. Bölge halkımızdan da çok ciddi problemler yaşandığına dair şikayetler alıyorduk. Biz de bu alanı Yaşam Demeti Parkı'na çevirmeye karar verdik." bilgisini verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.