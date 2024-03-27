Düzce'de feci kaza; 17 yaralı

Düzce'de meydana gelen yolcu otobüsü kazasında, bariyerlere çarpmanın etkisiyle 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönine giden Efe Tur firmasına 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 şoför, 1 muavin ve 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.