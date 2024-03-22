Fahri Kerem Ay, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, altyapı oyuncularından 19 yaşındaki orta saha Fahri Kerem Ay ile 2025- 2026 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde profesyonel sözleşmeye imza atan Fahri Kerem Ay'a Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba eşlik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay’a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”