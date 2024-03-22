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Tekirdağ'da TIR ve minibüs çarpıştı

Tekirdağ Çerkezköy'de, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da TIR ve minibüs çarpıştı mask
Tekirdağ'da TIR ve minibüs çarpıştı
Tekirdağ'da TIR ve minibüs çarpıştı
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Kaza, Veliköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki 22 BG 389 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı 10 AEU 084 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları belirlenen 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, TIR sürücüsü Ü.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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22 Mar 2024 - 18:40 DHA Tekirdağ- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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