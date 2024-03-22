22 Mar 2024 - 01:01 - Gündem

Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti.