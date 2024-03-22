Türk sinemasının usta oyuncularından Bahar Öztan 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.