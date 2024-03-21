- Yaşam

Ankara'da otomobil bariyere çarptı

Ankara'da, bir otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere ve tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ankara'da otomobil bariyere çarptı mask
Ankara'da otomobil bariyere çarptı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu Yeni Bayındır Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 ZUA 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyere ve tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil, çekiciye yüklenerek yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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21 Mar 2024 - 18:47 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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