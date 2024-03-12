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Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında anma töreni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı mask
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı
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İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında program düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Dua sonrası Vali Davut Gül ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.

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12 Mar 2024 - 11:33 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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