Arda Güler'den ilk gol

İspanya LaLiga’nın 28’inci haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo’yu konuk etti. Madrid ekibi, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 21’inci dakikada Vinicius, 79’uncu dakikada Guaita kendi kalesine, 88’inci dakikada Caceres kendi kalesine ve 90+4’üncü dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti. Real Madrid, bu sonuçla puanını 69’a yükseltti ve en yakın rakibi Girona ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

REAL MADRİD FORMASIYLA İLK GOLÜ

Milli futbolcu Arda Güler, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 88’inci dakikada Vinicius Junior’ın yerine dahil olan Arda Güler, 90+4’üncü dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Genç yıldız, ligde 4’üncü kez forma giyerken, ilk gol sevincini yaşadı.