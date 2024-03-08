Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ndeki değişiklikler

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 4, 18, 19, 20, 23, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 107, 111, 113, Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinde yapılan düzenlemeler internet haber sitelerinin faaliyetlerini kolaylaştırırken, mesleki standartların yükseltilmesine katkı sağlayacak.

Resmi ilan ve reklamların yayımını düzenleyen Yönetmeliğin yeniden ele alınan maddeleriyle iletişim alanında ‘yüksek lisans’ veya ‘doktora’ programlarından mezun olanların doğrudan kadroda istihdam edilebilmelerine olanak sağlandı. Herhangi bir toplumsal mevzuda fikir sunmayan, güncellikten ve günlük hayattan uzak, alıntılardan oluşan yazıların ‘köşe yazısı’ olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alındı.

Ayrıca gazete ve internet ek göstergelerinde değişikliğe gidilirken, resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi bulunmayan Bayburt, Çankırı ve Iğdır illerinde dijital yayıncılık sektörünün canlanması ve ilave istihdam oluşmasını sağlamak üzere bekleme süresi 24 ay yerine 6 ay olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, başvuru tarihinden itibaren dâhil olduğu Kategori için belirlenmiş asgari kadro ve günlük asgari içerik sayıları ile günlük asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayısının 2 katını yerine getiren internet haber sitelerine bekleme süresi 6 ay olarak uygulanacak.

Resmi ilan mevzuatında ağır ihlal suçunu işleyenlere 2 yıl hak mahrumiyeti verilmesi ve haber sitelerinin devri ve alan adı değişikliğinde kolaylık sağlanması, yürürlüğe giren diğer önemli mevzuat düzenlemeleri.