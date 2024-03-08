Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne geri sayım başladı

Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) 25-28 Nisan’da ‘Sorumlu ve Duyarlı Liderlik’ temasıyla Sapanca’da düzenlenecek. 2012 yılında bu yana gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde (UEZ) tema kapsamında; iş dünyasında büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konular çok yönlü olarak ele alınacak. UEZ bu yıl ‘Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek’ temasıyla gerçekleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmasını yapacağı zirveye bu sene de ulusal ve uluslararası çok sayıda konuşmacı ve iş insanı katılacak. 2024’te global ekonominin içinde bulunduğu iklim krizi, bölgesel çatışmalar, savaşlar ve ekonomik bloklaşma konuları kapsamında yenilikçi bakışın oluşturulabilmesi için neler yapılabilir sorusuna da cevapların aranacağı zirvede, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin fayda yaratmak üzere nasıl olumlu yönde şekillendirilebileceği de tartışılacak.

2 GÜN BOYUNCA 14 FARKLI PANEL GERÇEKLEŞECEK

2 gün boyunca 14 panelin gerçekleşeceği zirvede uzman ekonomist ve fikir önderleri dünyada ve Türkiye’de sosyo-ekonomik politikalar çerçevesinde yenilikçi iş stratejilerinin nasıl şekilleneceğini masaya yatıracak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde şu konuşmacılar yer alacak

“Uber Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Mobilite Başkanı Anabel Diaz Calderon, Mediterra Capital Management Limited Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı, Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Zip Türkiye CEO’su Burak Elgin, Papara CEO’su Emre Kenci, Şölen İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Erdoğan Çoban, Test Education Centre Kurucusu Fulya Yalazen, BSH REM CEO’su Gökhan Sığın, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aran, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Missouri Üniversitesi F. A. Hayek iktisat Tarihi Profesörü Prof. Max Gillman, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç, Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Alpha Climate Kurucusu ve CEO’su Dr. Parag Khanna ve HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı, Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç”

Ayrıca, Kaan Sekban ve Emrah Lafçı’nın katılımıyla gerçekleşecek bir ek panel de zirvenin ikinci günü gerçekleşecek.