Yeni kararlarla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu’nun mevzuat değişikliklerine paralel olarak, kamuya hesap verme sorumluluğu bulunmayan bağlı ortaklıkların açıklamaları güncellendi. Ayrıca finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü konularında da TFRS’de önemli düzenlemeler yapıldı.

Bunun yanında, doğaya bağlı elektrik sözleşmeleri ile vergi planlaması ve ilgili hizmetler projesi kapsamında etik kurallarda da revizyona gidildi. Bu adımlar, Türkiye’nin finansal raporlama alanında uluslararası standartlara daha hızlı uyum sağlaması ve şeffaflık artışı açısından büyük önem taşıyor.

Kamu Gözetimi Kurulu yetkilileri, yapılan değişikliklerin finansal raporlama kalitesini artıracağını ve Türkiye ekonomisine güven kazandıracağını vurguladı.

Uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilen TFRS düzenlemeleri, işletmelerin ve denetim kurumlarının muhasebe uygulamalarında yol gösterici olacak.