Melih Bey Takımı mı?

Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ve Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada konuşuluyorlar. Özellikle Defne Samyeli'nin kızı olan oyuncu Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla büyük ilgi görüyor.

Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekiyor. Son olarak, Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. "Melih Bey Takımı" adı altında kendileri için yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu belirten Talu, "Biz hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle bu tarz söylemlerin bana yöneltilmesi beni çok rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Rahatsız olduğu bir konuya değinen Deren Talu, ''Melih Bey Takımı' yorumları beni rahatsız ediyor' dedi.