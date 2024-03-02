AB’den UNRWA için yardım

Beril SÖNMEZ
Avrupa Birliği’nin yürütme organı AB Komisyonu, dün Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA’ya 50’si gelecek hafta olmak üzere toplamda 82 milyon Euro yardım yapacağını açıkladı. Komisyon, bu yıl içinde Filistinliler için toplamda 150 milyon Euro yardım kararı alındığını ifade ederek “Komisyon, Kızılhaç ve Kızılay gibi uluslararası ortaklar aracılığıyla uygulanmak üzere bölgedeki Filistin nüfusunu desteklemek için ek 68 milyon Euro tahsis etmeye karar verdi. Bu, 2024 yılında UNRWA aracılığıyla uygulanması öngörülen 82 milyon Euro'luk yardıma ektir” açıklamasını yaptı. AB ayrıca 125 milyon Euro’luk insani yardım yapacağını da belirtti.
AB Komisyonu, ayrıca görüşmeler sonucunda UNRWA’nın 12 yerel personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığı iddialarını soruşturmak üzere AB’den atanan dış uzmanların iç denetimine hazır olduğunu belirtti.
BM BAĞIMSIZ SORUŞTURMA GRUBU OLUŞTURULDU
AB Komisyonu dünkü açıklamasında “Komisyon, UNRWA personeline yönelik ciddi iddialara ışık tutmak amacıyla BM'nin İç Denetim Hizmetleri Ofisi'nin yürüttüğü soruşturmayı memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca, Ajansın tarafsızlığı sağlamak ve ciddi ihlal iddialarına yanıt vermek için yetkisi dahilinde her şeyi yapıp yapmadığını değerlendirmek üzere Catherine Colonna liderliğindeki bağımsız bir İnceleme Grubu oluşturduğu için BM'yi takdir ediyor” dedi.
UNRWA’YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
İsrail, ABD ve AB başta olmak üzere bazı ülkeler, yardım kurumu UNRWA’nın 12 yerel personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığı ileri sürülerek kuruma nakit yardımını kesmişti. Birleşmiş Milletler UNRWA’nın çatı kuruluşu olarak olayın soruşturulacağını belirtmiş ve yardımın devam etmesinin son derece kritik olduğu açıklamıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.