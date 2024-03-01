Avcılar’dan Çanakkale'ye 'Vefa yürüyüşü'

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü yaklaşırken Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale’de 57. Alay'da savaşırken gazi olan ve 1986 yılında vefat eden dedesi ve tüm şehitler için yürüyüşe başladı. Avcılar Havuz Meydanı’ndan başlayan 'Vefa yürüyüşü' Çanakkale’deki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart'ta sona erecek.

"4 BİN 500 KİLOMETRE YOL YÜRÜSEK BORCUMUZ BİTMEZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bu yürüyüş geleneksel bir yürüyüş. Saffet bey, Çanakkale'nin anısına 6. kez yürüyor. Avcılar Belediyesi'nin desteğiyle başlıyor bu yürüyüş ve 18 gün sonra 18 Mart'ta Çaakkale Şehitliği'ne sonuçlanacak. Avcılar'dan yola çıkan bayrak Çanakkale'ye ulaşacak. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilen, 'Çanakkale Geçilmez' dedirten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Seyit Onbaşı'lardan Kınalı Ali'lere ve 15 yaşındaki kahramanlara kadar, birçok kahraman var onların anısına bu yürüyüş gerçekleşiyor. Yürüyüşü gerçekleştien Safet Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz yolu açık olsun" diye konuştu.

Yürüyüş için heyecanlı olduğunu belirten Saffet Gümüş ise, "Bir gazi torunuyum. Dedem Çanakkale'de savaşmış. Yürüyüşümüzün adına 'Vefa yürüyüşü' diyoruz çünkü onlara vefa borcumuz çok. 450 kilometre değil 4 bin 500 kilometre yol da yürüsek, bizim onlara borcumuz bitmez. Çünkü onlar bize bu al bayrağı bu güzel vatanı emanet ettiler.Bizim de gelecek nesillere bu al bayrağı ve bu vatanı bırakmamız için vatanperver olmamız gerekiyor. Bu küçük yavrular Saffet amcalarından görecek ve bizden sonraki nesil olarak Çanakkale'ye yürüyecek. Atamızın emanetine sahip çıkacağız şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Yolumuz çetin yolumuz uzak " dedi. Konuşmaların ardından Saffet Gümüş vefa yürüyüşüne Avcılar'daki Havuz Meydanı'ndan başladı. Başkan Hançerli, Gümüş’ün yürüyüşüne bir süre eşlik etti.