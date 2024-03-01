Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir puan alabilen MKE Ankaragücü, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla eleyerek yarı finale yükselip moral buldu.
Düşme hattının 1 puan önünde 29 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son galibiyetini 24 Ocak'ta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 2-0'la almıştı.
Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan İstanbulspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstanbulpor sahasında 2-1 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.