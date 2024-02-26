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Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Star Trek ve Captain Marvel'da rol alan Kenneth Mitchell, bir süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. Ne yazık ki, 49 yaşında yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti mask

Dünya çapında Star Trek: Discovery ve Captain Marvel'daki performanslarıyla tanınan Kenneth Mitchell, ALS hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle 49 yaşında yaşamını yitirdi.

ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Oyuncunun Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  Büyük bir üzüntüyle sevilen bir baba, kardeş, amca, oğul ve birçok kişinin kıymetli dostu Kenneth Alexander Mitchell'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Dört buçuk yıldır Ken, ALS'nin oluşturduğu korkunç meydan okumalarla mücadele ediyor. Her günü bir ödülmüş gibi yaşadı ve bizi hiç yalnız bırakmadı."

Kanada doğumlu olan Mitchell, meslektaşı Susan May Pratt ile evliydi ve birlikte iki çocukları bulunmaktaydı.

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26 Şub 2024 - 10:39 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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