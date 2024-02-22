Bahçelievler'de kaza; 2 yaralı

Kaza, Basın Ekspres Bakırköy istikametinde Çobançeşme yol ayrımından saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZM 5013 plakalı zırhlı para nakil aracının şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Hakkı Özpınar idaresindeki 34 ES 2880 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Yolcu koltuğunda oturan Ayşe Özpınar otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Ayşe Özpınar'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Hakkı Özpınar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde bir süre uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılması ile trafik normale döndü.