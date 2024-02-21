Evde süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli, pratik hazırlanışı ve benzersiz tadıyla sofraları şenlendiriyor. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz süt reçeli tarifi:

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 vanilya çubuğunun içi

Yarım limonun suyu

Hazırlık:

Öncelikle bir tencereye sütü ve toz şekeri alın. Orta ateşte, sürekli karıştırarak şekeri eritin ve sütü kaynatın.

Kaynamaya başlayan sütünüzün üzerine limon suyunu ekleyin. Limon suyu, sütün kesilmesini sağlayacak ve reçelin kıvamını almasına yardımcı olacaktır. Karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.

Süt karışımını oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından içerisine vanilya özütünü veya vanilya çubuğunun içini ekleyerek karıştırın.

Reçel kıvamını alana kadar karıştırarak soğumasını bekleyin. Koyulaşmaya başladığında, cam kavanozlara dökerek buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Servis: Hazırladığınız süt reçelini dilerseniz kahvaltılarda ekmeğe sürerek veya yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz. Ayrıca, tatlı krizlerinizi bastırmak için de ideal bir alternatif olacaktır.

Evde süt reçeli yapmak, marketlerde satılan hazır reçellerin aksine katkı maddesi içermez ve taze malzemelerle hazırlandığı için daha sağlıklı bir seçenektir. Deneyerek kendi damak zevkinize uygun şekilde ayarlayabileceğiniz bu tarif, misafirlerinizi de şaşırtacak ve beğenisini kazanacaktır.

Fotoğraf: Yemek.com